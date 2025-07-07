Овчинский: более 2 тыс семей переехали в новые дома по реновации в Измайлове

На востоке столицы в районе Измайлово более 2 тыс. семей переехали в новостройки по реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в районе Измайлово в программу реновации включено 59 домов. В новые квартиры переедут почти 8,5 тыс. москвичей. Известно, что новые квартиры под заселение передаются с готовой улучшенной отделкой.

«Переселение жителей в районе Измайлово началось в 2021 году, когда под заселение передали новостройку по адресу: Измайловский пр., д. 5А. Сегодня количество таких жилых комплексов достигло пяти, а в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более 2,3 тысячи семей. Город бесплатно помог жителям с переездом. Около 1,7 тысячи семей заказали помощь грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. Заказать их можно через сервис „Помощь в переезде“ на сайте mos.ru или в центрах информирования по переселению, которые расположены на первых этажах новостроек», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за первое полугодие 2025 года.