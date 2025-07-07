Нежилое помещение площадью более 500 кв м выставлено на торги в Беговом районе

Инвесторы могут принять участие в открытом аукционе по продаже коммерческого помещения в Северном административном округе. Назначение объекта — свободное. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Инвестиции в коммерческую недвижимость привлекательны за счет потенциала высокой доходности и стабильности, а объекты свободного назначения можно обустроить под любой бизнес — это могут быть офисы, торговые объекты, склады, производственные помещения, образовательные или медицинские учреждения, гостиницы и другие. Город предлагает широкий перечень таких лотов на Инвестиционном портале. Один из них доступен в районе Беговой по адресу: Ленинградский проспект, дом 23. Прием заявок на участие в торгах завершится 14 июля, а открытый аукцион пройдет 23 июля», — рассказал Кирилл Пуртов.

Площадь объекта составляет 532,8 квадратного метра, он занимает первый, второй и третий этажи пятиэтажного офисного здания. Помещение подключено к электричеству, водоснабжению и канализации. Для участия понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».