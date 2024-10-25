Обвиняемого в убийстве таксистки цыгана отправили в СИЗО на 2 месяца

В Челябинской области обвиняемого в убийстве 40-летней женщины-таксистки, матери двоих детей Елены арестовали на 2 месяца. Парня отправили в СИЗО до 24 декабря. Такое решение принял Коркинский городской суд в пятницу, сообщает 74.ru .

После убийства женщины в Коркине начались беспорядки. Толпа решила устроить самосуд над цыганами, так как подозревала, что убийство совершил один из них — 17-летний представитель диаспоры. Люди подожгли два дома и несколько автомобилей. Задержаны около 20 человек.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление ведомства дела об убийстве и покушении на убийство жителей Коркина цыганами.

В Следкоме добавили, что в Коркине цыгане подозреваются в убийстве таксистки и покушении на убийство других горожан. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Также в Коркине отстранили от исполнения обязанностей главу ОВД «Коркинский» Владимира Дякина. Проводится служебная проверка.