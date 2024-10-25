Начальника ОВД Коркина отстранили от работы после убийства женщины-таксиста

Об этом заявил начальник Главного управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев во время встречи с местными жителями, которая была организована после убийства 40-летней местной жительницы.

В Коркине около 150 человек вышли на улицы после убийства таксистки, в котором подозревается цыган. У погибшей осталось двое детей, с ними работает соцслужба. По поручению главы региона семье убитой женщины выделят необходимую помощь.

Ранее в Коркине задержали цыган, в том числе главу местной диаспоры. В расправе над женщиной подозревается 17-летний представитель этнической группы. Дело направлено в Главное следственное управление Следственного комитета.

О причинах и последствиях происшествия в Коркине читайте в материале РИАМО.