Начальника ОВД Коркина отстранили от работы после убийства женщины-таксиста
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В Коркине Челябинской области отстранили от исполнения обязанностей главу ОВД «Коркинский» Владимира Дякина. Проводится служебная проверка, сообщает ТАСС.
Об этом заявил начальник Главного управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев во время встречи с местными жителями, которая была организована после убийства 40-летней местной жительницы.
В Коркине около 150 человек вышли на улицы после убийства таксистки, в котором подозревается цыган. У погибшей осталось двое детей, с ними работает соцслужба. По поручению главы региона семье убитой женщины выделят необходимую помощь.
Ранее в Коркине задержали цыган, в том числе главу местной диаспоры. В расправе над женщиной подозревается 17-летний представитель этнической группы. Дело направлено в Главное следственное управление Следственного комитета.
О причинах и последствиях происшествия в Коркине читайте в материале РИАМО.