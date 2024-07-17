Обстоятельства катастрофы SSJ под Коломной указывают на человеческий фактор

Оба двигателя разбившегося под Коломной самолета SSJ до последнего работали штатно. Все указывает на человеческий фактор, сообщает ТАСС .

По словам источника, специалистам уже во многом ясна картина происшествия. А появившаяся ранее информация, что в лайнере отказали силовые установки, не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что сейчас у проверяющих есть вопросы к тому, кто и как проводил техобслуживание данного борта перед последним вылетом.

«Но свое веское слово должны еще сказать компетентные органы», — добавил собеседник.

12 июля самолет SSJ-100 с бортовым номером RA-89049 рухнул в лесу под Коломной. Борт принадлежал авиакомпании «Газпром авиа». Там был только экипаж — два пилота и бортпроводник. Все трое погибли. Команда выполняла перегоночный рейс.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения.