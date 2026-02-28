Обстоятельства гибели мальчика в сугробе находятся на контроле у прокуратуры Подольска

По предварительным данным, днем 27 февраля несовершеннолетний вышел на прогулку и не вернулся домой. В результате поисковых мероприятий 28 февраля тело 11-летнего мальчика было обнаружено в сугробе на одной из улиц города, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В ходе мониторинга системы видеонаблюдения установлено, что ребенок выкопал туннель в снегу. В этот период на данном участке производились работы по очистке территории от снега, водитель снегоуборочной машины не заметил ребенка и засыпал сугроб.

Подольская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц управляющей организации.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.