Обругавшего пациента матом молодого терапевта уволили в Амурской области

В Амурской области 27-летнего терапевта уволили из-за того, что он на видео ругался матом и нелестно отзывался о пациентах, сообщает SHOT .

Врач работал в пгт Новобурейский. Он выложил в мессенджере несколько видеороликов, на которых заявил о том, что устал от пациентов и работы.

Так, терапевт рассказал, что к нему обратился пожилой пациент, который не понял, в какой кабинет надо идти с направлением. Врач заявил, что после пары попыток объяснить выругался на дедушку матом.

Затем молодой терапевт пожаловался на горы документации. Кроме того, в одном из видеороликов мужчина заявил, что устал от своих пациентов и ненавидит их.

Видеоролики попали в Сеть и вызвали скандал. После этого терапевт извинился за свое хамское поведение, сняв новое видео. По словам мужчины, он таким способом хотел обратить внимание на проблемы врачей в больницах в глубинках, которые устали от оскорблений со стороны пациентов и переработок.

Коллеги-медики утверждают, что оскандалившийся врач всегда хорошо относился к пациентам. Претензий к нему раньше не было.

Из больницы терапевта уволили. Однако местные жители теперь боятся, что в поселке не останется врачей.