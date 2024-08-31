Образовательные учреждения повреждены при обстреле ВСУ Белгорода

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При ракетной атаке ВСУ на Белгород частично разрушены школа и детский сад

При ракетной атаке ВСУ на Белгород вечером в пятницу частично разрушены школа и детский сад, пишет газета « Известия ».

Здания школы и детского сада в Белгороде в преддверии Дня знаний частично разрушены, указано в публикации. Детали повреждений не указаны.

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду вечером в пятницу из чешской РСЗО «Вампир» с кассетными боеголовками.

Погибли пять человек, ранены 37 мирных жителей. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Боеприпасы разорвались на парковке торгового центра, автомагистрали и в жилом районе города.