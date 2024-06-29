Обнаженный мужчина избил пенсионерок на остановке в Севастополе

Обнаженный мужчина напал на людей в Севастополе. Злоумышленник избил двух пенсионерок, одна из них попала в больницу. Инцидент попал на видео, пишет Baza.

Пострадавшие стояли с собакой у остановки. В этот момент к ним подошел обнаженный мужчина и начал избивать женщин. Одна из пенсионерок упала сразу, другая, которую нападавший бил ногами, позже.

После избиения второй пенсионерки он вернулся к лежащей женщине и начал бить ее по голове.

Одну из пострадавших госпитализировали с переломом ноги.

Нападавшего забрали в отделение полиции.