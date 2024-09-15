Американка, которая записала в зоне спецоперации видеоролик с оскорблениями россиян, по информации военных экспертов, является офицером американской Береговой охраны, она находится в звании капитана, сообщает aif.ru .

Ранее в Сети появилась видеозапись, где бойцы ВСУ учат англоязычную наемницу оскорблениям в адрес россиян, замечания отпускались в расистской формулировке. Этот ролик был снят недалеко от передовой, на фоне слышны взрывы, стоит бронетехника. А наемница с боевым снарядом в руках угрожает россиянам, ругает их матом. В видео также вмонтировали два флага: Украины и США.

Как пишут в Telegram-канале Military Theme Z, бойцы ВСУ обучали ругаться капитана Береговой охраны США. Ее зовут Келли Деннинг. В мае этого года она была командующей Новоорлеанским сектором ведомства.

При этом гражданка США приехала на Украину в качестве волонтера Международного движения Красного креста и Красного полумесяца. На форме капитана есть логотип данной организации и надпись «медик». Получается, что участница гуммиссии на Украине призывает убивать людей по национальному признаку. Этот факт требует международного расследования.

Летом текущего года Деннинг освободили от должности на церемонии смены командования. Но информации о том, что она уволена со службы и вышла на пенсию, нет.