Обманула на 32 млн рублей: блогершу Логецкую отправили в колонию на 4 года

сегодня в 14:03

Блогера Викторию Логецкую приговорили к 4 годам тюрьмы за мошенничество

29-летняя блогерша Виктория Логецкая проведет 4 года в колонии за совершение мошенничества в особо крупном размере. Она обманула людей на 32 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Девушка взяла деньги у организации. Взамен она пообещала провести съемку рекламы и фильмов, которые якобы должны были показать на одном из телеканалов. Однако общений своих блогерша на выполнила.

Она попала под статью о мошенничестве в особо крупных размерах ( ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд признал ее виновной и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

Блогершу взяли под стражу в зале суда при провозглашении приговора.

Между тем ФНС требует признать банкротом беременную блогершу Лерчек, которая находится под домашним арестом. Она задолжала 172,9 млн рублей.

