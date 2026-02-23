сегодня в 09:40

Обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже

Ночью 23 февраля в небе над Воронежской областью дежурными средствами ПВО было обнаружено и ликвидировано 14 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одна высокоскоростная цель. Обломки последней упали на один из объектов энергетики Воронежа, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По уточненной информации, никто не пострадал. Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа», — сообщил Гусев.

Из-за падения обломков на объект энергетики в течение краткосрочного периода в двух районах Воронежа был сбой в подаче энергии.

Гусев поблагодарил всех военных, а также сотрудников оперативных служб, в том числе коммунального хозяйства, за слаженную работу и быстрое устранение всех последствий случившегося.

Ранее Гусев сообщал, что в регионе вводили режим воздушной опасности из-за обстрелов со стороны представителей киевского режима. Атаку отбили, жертв удалось избежать.

