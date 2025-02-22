Облокотился на москитную сетку: малыш выпал с 4 этажа в столице
Маленький мальчик выпал из окна четвертого этажа в столице
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
С 4 этажа дома на улице Циолковского в Москве выпал четырехлетний мальчик, который ненадолго остался без присмотра, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Ребенок облокотился на москитную сетку на окне и рухнул вниз.
Пострадавшего доставили в больницу.
Специалисты Тушинской межрайонной прокуратуры взяла под контроль установление всех обстоятельств инцидента.
Ранее девочка 2021 года рождения погибла, выпав из окна пятого этажа в Москве. Она также выпала вместе с москитной сеткой.