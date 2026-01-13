Обливший девушку кислотой маньяк из Подмосковья хочет уменьшить выплаты жертве

Анастасия из подмосковного поселка Монино подверглась нападению так называемого «кислотного маньяка», после чего ей пришлось перенести пять операций. Она выиграла суд против облившего ее кислотой и добилась получения компенсации. Но сам маньяк хочет уменьшить выплаты своей жертве, сообщает Baza .

В результате нападения у девушки повреждены веки: она вынуждена спать с открытыми глазами, потому что не может их сомкнуть. Также Анастасия из-за травмы лишилась работы репетитора по английскому. У девушки есть квартира, купленная в ипотеку, но теперь сама она выплатить этот кредит не может. Пострадавшей помогает мать.

Анастасия выиграла суд против облившего ее кислотой Андрея Сулейманова, который сейчас находится в психиатрической больнице. Мужчина обязан выплатить девушке 3 млн рублей. Сейчас она получила только 200 тыс. рублей. Девушка утверждает, что у мужчины есть источники дохода: он получает пособия, а его мать сдает его квартиру.

В конце сентября выяснилось, что Сулейманов через суд требует уменьшить выплаты своей жертве до 400 тыс. рублей. В медучреждении, где лечится маньяк, был собран врачебный консилиум.

Врачи заключили, что мужчина, который ранее был признан официально невменяемым, способен осознавать свои действия при оформлении нотариальной доверенности. Затем в больницу пригласили нотариуса, чтобы он оформил необходимые документы на снижение выплат.

Анастасия попросила проверить эти действия на предмет законности, но Минздрав, Минюст Подмосковья и прокуратура отметили, что все законно.

Между тем стало известно что маньяк, охотившийся за женщинами и девочками под Волгоградом, признался в десятке изнасилований и умер при странных обстоятельствах. Всего установлены 16 его жертв, но их может быть еще больше.

