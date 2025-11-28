Обливал авто кислотой: волгоградка обвинила экс-бойца СВО в сталкинге

Сложные отношения жительницы Волгограда Людмилы Т. и бывшего бойца СВО Сергея Д. завершились более года назад. После этого, в октябре 2024 года, машину женщины облили едкой жидкостью, а в мае 2025-го ситуация повторилась, сообщает V1.ru .

Девушка считает, что в этом виноват ее ранее сидевший экс-сожитель. Он угрожал ей расправой, когда пара еще расставалась. Мужчина, по мнению пострадавшей, до сих пор преследует ее.

Людмила и Сергей завели отношения осенью 2023 года. Через год они расстались.

В первое время, по словам Людмилы, Сергей вел себя нормально. Однако затем начал унижать ее, применял насилие, угрожал ей и родителям. Также мужчина якобы один раз сильно избил девушку.

Осенью 2024 года Сергей много раз унижал Людмилу по телефону, угрожал ей, обещал повредить машину. В первый раз авто Людмилы было облито кислотой в ночь на 27 октября в 2024 году.

Ранее Сергей был осужден за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Мужчина свою вину в преследовании и повреждении авто отрицает.

Сергей участвовал в спецоперации. Он получил там серьезные ранения.

