Облапал 11-летнюю: парень восточной внешности надругался над екатеринбурженкой

В Екатеринбурге Свердловской области надругались над 11-летней девочкой из района Уралмаш. Во время прогулки с подругами в торговом центре они познакомились с парнями восточной внешности и отправились к ним домой, рассказал E1.ru источник.

В квартире старшие приятельницы уединились с молодыми людьми. К 11-летней подсел парень и начал «лапать ее», производить действия сексуального характера. Через некоторое время об инциденте узнала мать пострадавшей.

Было возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая девочка воспитывается в неблагополучной семье. У нее пять сестер и братьев. Отец скончался несколько месяцев назад, а у матери пытались отобрать родительские права.

Дети пропускали школу. Девочки с раннего возраста ведут половую жизнь.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.