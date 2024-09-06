Обгорели до неузнаваемости: страшный пожар в школе Кении унес жизни 17 учеников

Минимум 17 человек погибли во время пожара в школе-интернате в Кении

Не менее 17 учащихся погибли в результате пожара, вспыхнувшего в школе-интернате в Кении. Возгорание началось около полуночи и охватило общежитие начальной школы Хиллсайд-Эндараша, находящейся в округе Ньери, когда дети спали, сообщает MK.ru .

Правоохранительные органы сообщили, что количество жертв может увеличиться, отметив при этом, что как минимум 13 учащихся получили тяжелые ожоги. Причина пожара выясняется.

В своем сообщении на платформе X президент Кении Уильям Руто призвал власти «тщательно расследовать этот ужасный инцидент» и привлечь к ответственности виновных.

Кенийский Красный Крест также в X рассказал, что школа была оцеплена. В организации подчеркнули, что предоставляют услуги психосоциальной поддержки пострадавшим от «трагического инцидента с пожаром».

Ранее Гражданское телевидение отметило, что из-за пожара учащиеся получили настолько сильные ожоги, что их невозможно было узнать.

Заместитель президента Ригати Гачагуа обратился к школьным администрациям с просьбой строго следовать рекомендациям министерства образования по обеспечению безопасности в интернатах.

В Sky News подчеркнули, что в Кении часто происходят пожары в учебных заведениях, где большое количество учащихся остаются на ночь. Родители верят, что это позволяет их детям уделять больше времени учебе, избегая долгих ежедневных поездок в школу.

Некоторые возгорания возникли по вине учеников во время акций протеста, связанных с нагрузкой или условиями жизни. В 2017 году в огне, охватившем школу в столице Кении, Найроби, погибли 10 учащихся старших классов. В 2001 году пожар, произошедший в общежитии средней школы Кьянгули, расположенной в пригороде Найроби, унес жизни 58 школьников. А в 2012 году в результате трагедии в учебном заведении на западе Кении, в округе Хома-Бей, погибли 8 учащихся.