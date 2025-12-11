Обещал быструю прибыль: московский темщик попал на 200 млн рублей

Московский темщик попал на 200 млн рублей, взяв кредиты
Происшествия

Столичный темщик остался должен 200 млн рублей, взяв несколько займов для «муток», при этом мужчина обещал инвесторам быструю прибыль и подписывал договоры с огромными процентами, сообщает Baza.

Бизнесмен познакомился с темщиком в компании общих друзей. Мужчина сразу предложил предпринимателю помочь с ремонтом авто, взял деньги на покупку деталей, но машина так и осталась не на ходу.

Несмотря на первый провал и невозврат денег, темщик смог убедить бизнесмена вложить 200 тыс. рублей в некое дело на маркетплейсе, предложил четыре машины как залог. Кроме того, договор займа подписали под заоблачный процент, эти условия успокоили предпринимателя. Потом заемщик стал приходить снова и снова за деньгами. А когда общий долг стал более 50 млн рублей, бизнесмен начал волноваться.

Пострадавший подсчитал, что с учетом процентов и пени заемщик должен ему свыше 200 млн рублей. Тогда он подал на темщика в суд и выиграл его, но взыскать средства с должника не удалось.

После этого пострадавший вместе с адвокатом Григорием Давыдовым пошел в полицию, чтобы на должника возбудили уголовное дело. Там мужчины выяснили, что четыре машины, которые знакомый предлагал в качестве залога, ему не принадлежали.

Также бизнесмен познакомился с еще десятком предпринимателей, которые вложились в «бизнес на маркетплейсе». Предварительно, общая сумма долга темщика достигла почти 1 млрд рублей.

