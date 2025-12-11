Обещал быструю прибыль: московский темщик попал на 200 млн рублей

Столичный темщик остался должен 200 млн рублей, взяв несколько займов для «муток», при этом мужчина обещал инвесторам быструю прибыль и подписывал договоры с огромными процентами, сообщает Baza .

Бизнесмен познакомился с темщиком в компании общих друзей. Мужчина сразу предложил предпринимателю помочь с ремонтом авто, взял деньги на покупку деталей, но машина так и осталась не на ходу.

Несмотря на первый провал и невозврат денег, темщик смог убедить бизнесмена вложить 200 тыс. рублей в некое дело на маркетплейсе, предложил четыре машины как залог. Кроме того, договор займа подписали под заоблачный процент, эти условия успокоили предпринимателя. Потом заемщик стал приходить снова и снова за деньгами. А когда общий долг стал более 50 млн рублей, бизнесмен начал волноваться.

Пострадавший подсчитал, что с учетом процентов и пени заемщик должен ему свыше 200 млн рублей. Тогда он подал на темщика в суд и выиграл его, но взыскать средства с должника не удалось.

После этого пострадавший вместе с адвокатом Григорием Давыдовым пошел в полицию, чтобы на должника возбудили уголовное дело. Там мужчины выяснили, что четыре машины, которые знакомый предлагал в качестве залога, ему не принадлежали.

Также бизнесмен познакомился с еще десятком предпринимателей, которые вложились в «бизнес на маркетплейсе». Предварительно, общая сумма долга темщика достигла почти 1 млрд рублей.

