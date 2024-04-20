Объект ТЭК вспыхнул после падении обломков БПЛА в Смоленской области

Пожар возник на объекте топливно-энергетического комплекса Смоленской области после падения обломков дрона, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram .

«Сегодня около двух часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами», — написал губернатор.

Глава региона добавил, что на месте в настоящее время работают расчеты МЧС.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры в результате взрыва БПЛА противника. Он добавил, что урон нанесен незначительный, а пострадавших в результате инцидента нет.