Оба в розыске: сотрудник ВШЭ жестоко убил жену в Германии, ему помогла мать

Экс-кандидат в мэры Москвы и сотрудник ВШЭ объявлены в розыск за убийство в ФРГ

Подозреваемыми в жестоком убийстве беременной женщины в Германии стали экс-кандидат в мэры Москвы и ее сын, сотрудник Высшей школы экономики (ВШЭ). Они объявлены в розыск, сообщает Baza .

Убийство произошло летом 2024 года. Тело бывшей судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой нашли на окраине немецкого города Бенсхайм. При этом она была беременна.

Подозреваемыми стали свекровь Наталья Донцова и муж Александр Донцов. Женщина, имевшая опыт работы следователем и выдвигавшаяся в 2018 году в мэры Москвы от ЛДПР, покинула Германию с травмой руки в ночь после исчезновения убитой. А мужчина не спешил с поисками пропавшей жены.

Следствие установило, что убийство произошло 4 июня во время ссоры. Конфликт вспыхнул, когда Айгуль узнала, что муж тайно оформляет для их дочери российское гражданство. В ходе драки он толкнул жену, она ударилась головой и потеряла сознание. Донцов вызвал мать, и когда Айгуль пришла в себя, они вдвоем ее убили. Преступление, в ходе которого Айгуль пыталась сопротивляться и ранила свекровь, произошло на глазах их маленькой дочери, которая потом несколько дней не разговаривала.

После убийства тело, которое пытались расчленить, около полутора недель хранили в морозильной камере. Затем его спрятали в канализационной трубе у озера. В квартире и машине были обнаружены следы крови и предполагаемое орудие убийства с ДНК обеих женщин.

На данный момент подозреваемые находятся в России, несмотря на международный розыск, объявленный Наталье Донцовой, и попытки Казахстана добиться экстрадиции Александра, так как он имел казахстанское гражданство. Препятствием для его выдачи стало наличие российского паспорта.

Сейчас мужчина продолжает работать в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Его мать тоже живет в Москве.

