Новый тренд соцсетей: российские школьники разбивают себе головы

В Россию с Запада пришел опасный подростковый тренд Skull Breaker Challenge, который начался там еще 7 лет назад. Из-за него школьники ломают руки и ноги, бьются головой об пол. Его название переводится как «разбивающий череп», сообщает «112» .

Одно из первых видео сняли в Венесуэле семь лет назад. На нем пранкеры встают около жертвы, предлагают человеку подпрыгнуть, а потом сбивают его ногами в прыжке. Тогда школьник сильно ударился головой.

Как пишут зарубежные СМИ, за несколько лет в больницы обратились сотни подростков из Северной Америки, а в Бразилии из-за этой опасной игры погибла девочка.

Сейчас тренд дошел и до РФ. Школьники пытаются повторить челлендж, несмотря на опасность. В Курганской области в октябре семиклассник попал в медучреждение с травмой позвоночника. А в Улан-Удэ девочка сильно ударилась головой.

Недавно этот тренд нашли родители в Сети. Одна из женщин разметила видео, где рассказала, как ее племянник после такого розыгрыша сломал руку.

«Объясните родным, что это опасно, даже если кажется смешным. И пусть этот случай станет не примером для подражания, а предупреждением для каждого. Берегите своих детей», — сказала тетя пострадавшего мальчика.

