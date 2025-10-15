Новые жертвы: муж и жена погибли от суррогатного спиртного в Петербурге

Муж и жена погибли, отравившись контрафактным алкоголем в двухкомнатной квартире в районе Купчино в Петербурге. Об этом сообщает SHOT .

Трупы 55-летней Елены и 46-летнего Евгения нашел сосед, который вернулся из командировки. Когда он зашел в квартиру, пара была мертва.

На месте происшествия обнаружили пятилитровую бутылку со спиртным напитком без маркировки. По предварительной информации, Елена и Евгений купили суррогатный алкоголь. В результате они отравились метанолом и погибли.

По информации Baza, инцидент произошел примерно 3 недели назад. Это случилось тогда же, когда в Ленинградской области начались массовые отравления суррогатным алкоголем. Таким образом, от суррогата в этих двух субъектах РФ могли погибнуть уже 48 человек. Жертвами стали жители как Санкт-Петербурга, так и Ленобласти.

Количество погибших от суррогатного алкоголя в этих двух регионах России побило прошлый антирекорд. В Самарской области метанолом в алкоголе, созданным под маркой «Мистер Сидр», в июне 2023 года отравились и погибли 47 человек. Таким образом, трагедия в Петербурге и Ленинградской области обошла по количеству жертв прошлую.

