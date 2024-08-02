Новозеландка испугалась сексуальной находки на пляже, приняв ее за труп

В городе Нью-Плимут на Северном острове Новой Зеландии местная жительница Элис Каудри, гуляя со своей собакой по пляжу, обнаружила в песке нечто, что поначалу приняла за человеческое тело, сообщает Infox .

Как рассказала Каудри, ее питомец наткнулся на загадочный объект. После этого женщина сильно испугалась, увидев женскую фигуру, лежащую лицом вниз.

По словам жительницы, она разглядела реалистичные ногти и пальцы ног, поэтому сразу подумала о настоящем трупе.

Встревоженная новозеландка незамедлительно позвонила в полицию. Правоохранители, прибывшие на место, удостоверились в ложной тревоге — на пляже просто лежала реалистичная секс-кукла без головы. Как отметила Каудри, сотрудникам полиции пришлось втроем переносить находку к служебному автомобилю, так как игрушка оказалась довольно тяжелой.