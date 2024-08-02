Новозеландка испугалась сексуальной находки на пляже, приняв ее за труп
В городе Нью-Плимут на Северном острове Новой Зеландии местная жительница Элис Каудри, гуляя со своей собакой по пляжу, обнаружила в песке нечто, что поначалу приняла за человеческое тело, сообщает Infox.
Как рассказала Каудри, ее питомец наткнулся на загадочный объект. После этого женщина сильно испугалась, увидев женскую фигуру, лежащую лицом вниз.
По словам жительницы, она разглядела реалистичные ногти и пальцы ног, поэтому сразу подумала о настоящем трупе.
Встревоженная новозеландка незамедлительно позвонила в полицию. Правоохранители, прибывшие на место, удостоверились в ложной тревоге — на пляже просто лежала реалистичная секс-кукла без головы. Как отметила Каудри, сотрудникам полиции пришлось втроем переносить находку к служебному автомобилю, так как игрушка оказалась довольно тяжелой.