Новая российская радиолокационная станция "видит" противника на 150 километров
Российские военные начали использовать новую РЛС "Ирбис"
Российские военные начали использовать новую РЛС "Ирбис" в зоне СВО, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Новая станция ведет разведку вглубь до 150 километров. Она обнаруживает атаки их минометов, артиллерии и РСЗО, указано в публикации.
"Ирбис" выявляет старты ракет противника, данные о таких атаках сразу передают системам ПВО.
РЛС показала свою эффективность и в борьбе с беспилотниками, используя систему радиоэлектронного подавления.