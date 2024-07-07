Новая российская радиолокационная станция "видит" противника на 150 километров

сегодня в 05:35

Российские военные начали использовать новую РЛС "Ирбис" в зоне СВО, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новая станция ведет разведку вглубь до 150 километров. Она обнаруживает атаки их минометов, артиллерии и РСЗО, указано в публикации.

"Ирбис" выявляет старты ракет противника, данные о таких атаках сразу передают системам ПВО.

РЛС показала свою эффективность и в борьбе с беспилотниками, используя систему радиоэлектронного подавления.