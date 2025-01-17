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Носорог насадил зебру на рог в Британии

В зоопарке Великобритании носорог случайно убил зебру, живущую в одном с ним загоне. Он проткнул ее рогом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Трагический случай произошел в Колчестерском зоосаде. Его представители рассказали, что все произошло, когда самка южного белого носорога по кличке Астрид играла со своим детенышем Тайо.

На пути животного встала зебра по кличке Зигги. Самке носорога это не понравилось. Она попыталась прогнать зебру и случайно насадила ее на рог, пронзив брюшную полость.

Зебра скончалась спустя несколько минут. По совам представителя зоопарка, подобные случаи встречаются редко.

Ранее сразу 6 зебр погибли в пожаре в зоопарке Белгородской области. Общая площадь возгорания была 60 «квадратов».