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Сразу 6 зебр погибли в пожаре в зоопарке Белгородской области

Сигнал о пожаре в каркасном тентованном помещении на территории зоопарка в хуторе Чумаки Белгородской области поступил 11 января, в результате возгорания погибли шесть зебр, сообщили в пресс-службе МЧС РФ .

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пламя тушили 14 сотрудников личного состава МЧС, задействовав три единицы спецтехники.

После ликвидации пламени стало понятно, что в результате пожара погибли шесть зебр, проживающих на территории зоопарка.

В настоящее время причина пожара неизвестна. Ее устанавливают дознаватели МЧС России.