Ногу нашли в сугробе: уралец убил и распилил 40-летнюю женщину
На Урале разыскивают убийцу, расчленившего 40-летнюю женщину
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В городе Верхняя Салда разыскивают 47-летнего уральца Петра Терентьева, которого подозревают в жестоком убийстве 40-летней женщины, сообщает E1.RU.
В январе текущего года в сугробе недалеко от поселка Чернушка была обнаружена нога жительницы Нижней Салды. Женщина ранее пропала без вести. Опознать жертву удалось по татуировке на ноге.
«Мужчина может быть опасен», — говорится в ориентировке, опубликованной пресс-службой администрации города.
По данным следователей, в настоящее время полиция устанавливает местонахождение подозреваемого, расследование уголовного дела продолжается. Место и обстоятельства жестокого убийства уже установлены.