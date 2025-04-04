Ногу нашли в сугробе: уралец убил и распилил 40-летнюю женщину

В городе Верхняя Салда разыскивают 47-летнего уральца Петра Терентьева, которого подозревают в жестоком убийстве 40-летней женщины, сообщает E1.RU .

В январе текущего года в сугробе недалеко от поселка Чернушка была обнаружена нога жительницы Нижней Салды. Женщина ранее пропала без вести. Опознать жертву удалось по татуировке на ноге.

«Мужчина может быть опасен», — говорится в ориентировке, опубликованной пресс-службой администрации города.

По данным следователей, в настоящее время полиция устанавливает местонахождение подозреваемого, расследование уголовного дела продолжается. Место и обстоятельства жестокого убийства уже установлены.