Ноги в руки: избивший работника «КБ» протезом ампутант устроил новое побоище

Житель города Мурино Ленинградской области, который ранее напал с протезом на сотрудника алкомаркета, стал участником новой драки. Очевидцы запечатлели на камеру, как инвалид бился и с мужчиной, и с девушкой, причем он использовал все то же «оружие» — свою искусственную конечность. Кадры с места происшествия опубликовал «Mash на Мойке» .

Свидетели запечатлели конфликт, который произошел рядом с дорогой. Судя по кадрам, сперва инвалида удерживала девушка, которая схватилась в том числе за его протез, но мужчина смог повалить ее на землю. Далее он снял с себя футболку, допрыгал до искусственной ноги, взял ее и снова полез в драку.

Муринец пытался избить протезом другого мужчину, который тоже был без верхней одежды, однако тот постоянно ронял соперника. В итоге боец несколько раз падал, вставал, брал протез и снова лез в бой.

Судя по кадрам, во время схватки могло серьезно достаться девушке — на видео можно заметить, как с места потасовки ее уносят на руках.

Ранее мужчина с протезом уже попадал в новостные сводки из-за очередной драки, которую он устроил в Мурине. Тогда, как заявляли очевидцы, инвалид якобы украл пиво, из-за чего подрался с сотрудником «Красного и Белого».