В Мурине одноногий вор пива избил работника «КБ» протезом. Видео
Фото - © Фотобанк Лори
В городе Мурино Ленинградской области мужчина снял с ноги протез и поколотил им сотрудника «Красного и Белого». По словам авторов поста, одноногий горожанин начал драться после того, как украл пиво, сообщает «Девяткино online | Мурино».
В публикации говорится, что драка произошла около магазина «КБ» на Петровском бульваре.
На кадрах можно заметить, как мужчина на протезе плюет в сотрудника магазина и бросает в него банку пива, после чего начинается схватка. Во время драки предполагаемый вор пива снимает с ноги протез и, скача на одной ноге, бьет им работника магазина.
После этого инвалид пытается пнуть лежащую банку пива, однако с его ноги слетает протез. Далее он вновь лезет в драку, поднимает протез, плюется в оппонента и покидает место столкновения.
«Нападение на работника „КБ“! Пусть знают своих героев-воришек! <…> Тот, кто без ноги, украл пиво», — утверждают авторы поста.