В Мурине одноногий вор пива избил работника «КБ» протезом. Видео

В городе Мурино Ленинградской области мужчина снял с ноги протез и поколотил им сотрудника «Красного и Белого». По словам авторов поста, одноногий горожанин начал драться после того, как украл пиво, сообщает «Девяткино online | Мурино» .

В публикации говорится, что драка произошла около магазина «КБ» на Петровском бульваре.

На кадрах можно заметить, как мужчина на протезе плюет в сотрудника магазина и бросает в него банку пива, после чего начинается схватка. Во время драки предполагаемый вор пива снимает с ноги протез и, скача на одной ноге, бьет им работника магазина.

После этого инвалид пытается пнуть лежащую банку пива, однако с его ноги слетает протез. Далее он вновь лезет в драку, поднимает протез, плюется в оппонента и покидает место столкновения.

«Нападение на работника „КБ“! Пусть знают своих героев-воришек! <…> Тот, кто без ноги, украл пиво», — утверждают авторы поста.