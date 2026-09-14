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Нога мальчика застряла в эскалаторе на станции метро Петербурга

Происшествия
Лариса Гордеева / Фотобанк Лори

Фото - © Лариса Гордеева / Фотобанк Лори

На станции метро «Площадь Ленина» в Санкт-Петербурге нога семилетнего мальчика попала в механизмы эскалатора, сообщает «Осторожно, Петербург».

ЧП произошло 13 сентября. Нога ребенка попала между подвижной и неподвижной частями механизма.

Пострадавшего мальчика доставили в детское приемное отделение клиники Педиатрического университета. У него выявили ушиб большого пальца правой стопы, переломов нет.

Ранее конструкция рухнула на семилетнего мальчика на входе в торговый центр на западе Москвы.

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