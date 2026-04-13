Ночью в Мытищах произошел крупный пожар

сегодня в 12:11

В доме № 5 по улице Станционной в Мытищах в ночь на 13 апреля произошел пожар. На месте пожара работали 17 единиц техники и 56 человек. УК помогли обесточить дом. Очаг возгорания — балкон 11 этажа, откуда огонь распространился на соседние квартиры. Предварительная причина пожара — неисправность электроприборов, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая в своем канале в MAX .

Пострадали 6 человек, есть погибший. Остальные направлены в Мытищинскую больницу. С семьями остаемся на связи, окажем необходимую помощь.

В школе № 14 был развернут пункт временного размещения. Организованы спальные места, горячее питание и вода, дежурит бригада врачей.

Сейчас эвакуированные жильцы начали возвращаться в свои квартиры. Угрозы безопасности нет.

13 апреля будет проведен поквартирный обход дома, чтобы оценить последствия пожара и принять решение о дальнейших мерах.

Есть информация о повреждении системы подачи горячего водоснабжения. Проводим восстановительные работы.

