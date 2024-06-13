Нижегородцы опубликовали видео, как пьяные мужчины топят электросамокат в Волге

В Нижнем Новгороде мужчины бросили электросамокат в реку Волгу. Кадры с места событий опубликовал местный житель в социальных сетях, сообщает pravda-nn.ru .

Инцидент произошел в окрестностях Борского моста. На кадрах можно заметить, как двое молодых мужчин тащат самокат к Волге, после чего кидают его в воду. Утверждается, что в момент потопления электросамоката мужчины были пьяны.

Кадры опубликовал местный житель, который снимал происходящее из салона машины.

Причины, по которым горожане решили утопить средство индивидуальной мобильности (СИМ) в реке, пока неизвестны. Редакция издания адресовала запрос по данной ситуации в нижегородскую полицию.