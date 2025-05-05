Нижегородцу угрожали «сливом» интимных фото в соцсети

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 38-летний мужчина столкнулся с вымогательством, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на УМВД России по городу.

Неизвестный злоумышленник шантажировал жителя Нижнего Новгорода в закрытом чате в социальной сети. Под угрозой публикации интимных фотографий вымогатель требовал от пострадавшего 55 тысяч рублей.

Потерпевший, опасаясь распространения личных снимков, перевел запрашиваемую сумму через мобильное приложение на два разных телефонных номера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.