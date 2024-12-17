Нижегородца задержали за попытку взорвать оборонный завод

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали местного жителя, который имел связь с иностранными спецслужбами Украины на основе конфиденциального сотрудничества, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчина действовал как из идеологических, так и из корыстных соображений. В процессе общения с представителем иностранной разведки поступило предложение осуществить подрыв зданий, конструкций и оборудования одного из производственных предприятий Нижнего Новгорода.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

По месту проживания задержанного был проведен обыск, в ходе которого были найдены и изъяты электронные носители информации.