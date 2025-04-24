Нижегородца, готивишегося устроить теракт, задержали в Лысковском округе

В Лысковском округе Нижегородской области правоохранители задержали 50-летнего местного жителя по подозрению в сборе информации о стратегически важных объектах по заказу иностранных спецслужб, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

По данным следствия, подозреваемый установил контакт с зарубежными кураторами и за денежное вознаграждение планировал предоставить им фотографии ключевых инфраструктурных объектов округа.

Помимо этого, задержанный планировал совершить поджог телебашни, где располагается оборудование одного из мобильных операторов. Предполагается, что таким образом он намеревался нарушить стабильность работы органов власти и связи в регионе.

Оперативники задержали мужчину до того, как он смог осуществить свои преступные планы. В ходе обыска в его квартире были найдены электронные устройства и средства связи. В телефоне подозреваемого обнаружено 6 снимков различных объектов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.