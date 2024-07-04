Нижегородский Дядя Степа: майор спас двух женщин за один вечер

Майор полиции из Бора спас двух женщин за один вечер

В городе Бор Нижегородской области майор полиции Владимир Рубцов помог заблудившейся женщине, а затем устранил задымление в квартире другой местной жительницы. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Рубцов помог заблудившейся 40-летней жительнице сразу после ее сообщения в полицейский отдел. Офицер пришел на помощь, несмотря на то, что его рабочий день уже закончился.

Рубцов как член поисково-спасательного отряда сразу связался с коллегами и волонтерами. Параллельно участковый успокаивал и поддерживал женщину. Когда пропавшую удалось найти, майор на своей машине решил отвезти ее домой.

Во время поездки Рубцову поступил сигнал, что в селе Редькино в квартире пожилой женщины произошло сильное задымление. Майор сменил курс и прибыл на место происшествия, поскольку находился неподалеку.

Хозяйка не отвечала на звонки и стук, в результате чего дверь в ее жилище пришлось вскрывать. Как выяснилось, задымление произошло из-за сгоревшей кастрюли с остатками пищи. Участковый выключил электроприбор и открыл окна.

Далее страж порядка дождался приезда медиков и спасателей к старушке, после чего отвез первую спасенную жительницу домой.

«Благодаря смелости и отзывчивости майора полиции Владимира Рубцова были спасены человеческие жизни», — прокомментировала Ирина Волк.