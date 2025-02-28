Нижегородская воспитательница детсада воровала у детей золотые украшения

В Нижнем Новгороде задержана 40-летняя воспитательница детского сада, ранее не имевшая проблем с законом. Женщину подозревают в краже золотых украшений у детей, посещающих дошкольное учреждение в Сормовском районе, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным следствия, злоумышленница воспользовалась тихим часом, чтобы похитить шесть золотых крестиков, золотую цепочку и гайтан с золотой застежкой у спящих детей.

В процессе следственно-оперативных мероприятий у подозреваемой обнаружили залоговые документы в ломбард на 4 крестика. Выяснилось, что один из них уже был продан, а три других были изъяты правоохранителями. Задержанная признала свою вину.

Воспитательнице избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.