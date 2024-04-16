Нижегородская полиция проверяет выходку школьника со свастикой

Нижегородский подросток принес в школу самодельный флаг со свастикой

Нижегородская полиция проверяет инцидент в школе, куда принесли нацистские атрибуты, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УВД.

Школьник принес в учебное заведение самодельные предметы с нацистской символикой.

Как выяснилось, он уже состоит на учёте в ПДН. Правоохранители работают с мальчиков.

В местных медиа утверждают, что речь может идти о самодельных флаге и нарукавной повязке со свастикой.