Нижегородка не села в колонию за поджог военкомата

В Нижегородской области суд приговорил жительницу Богородска к условному лишению свободы за поджог военкомата. Преступление расценили как покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, приговор в законную силу не вступил, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, в марте 2024 года с нижегородкой в мессенджере связались неизвестные. Собеседники угрожали оформить на женщину кредиты, если она не изготовит специальную жидкость и не устроит поджог военкомата.

Жительница Богородска пошла на поводу у мошенников и попыталась сжечь комиссариат. Довести дело до конца не вышло, поскольку поджигательницу заметили полицейские.

На суде обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Суд приговорил ее к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.