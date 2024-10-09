Нижегородец зарезал знакомого в пылу ссоры

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В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве мужчины

В Нижегородской области под стражу отправили мужчину, обвиняемого в убийстве человека в деревне Кодочиги. Правоохранители считают, что злоумышленник расправился с жертвой из-за возникшего конфликта, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Нижегородской области.

По версии следствия, убийство произошло 4 октября. Фигурант встретился со знакомым в деревне, однако товарищи повздорили.

В ходе ссоры мужчина нанес оппоненту целый град ножевых ударов, отчего пострадавший погиб на месте.

Нижегородец обвинен по статье об убийстве и отправлен под стражу. Следователи продолжают выяснять все детали и обстоятельства случившегося.