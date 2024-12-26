Нижегородец во время буксировки в гололедицу попал в смертельное ДТП
25-летний житель Нижнего Новгорода погиб в ДТП
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В ночь с 25 на 26 декабря на 541 километре автотрассы М-7 «Волга» в Воротынском районе произошло смертельное ДТП, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Нижегородской области.
23-летний водитель автомобиля «Киа Рио» буксировал другой автомобиль — «ВАЗ 2107» — на скользкой дороге.
В этот момент 25-летний водитель «ВАЗ 2107» выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими машинами.
В результате удара его выбросило из салона, и он оказался под колесами автомобиля «ГАЗель». К сожалению, мужчина получил травмы, которые не оставили ему шансов на выживание.