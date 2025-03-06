Нижегородец украл цветы и дезодорант для любимой на 8 Марта. Его задержали

Нижегородец украл из магазина цветы и дезодорант как подарок на 8 Марта

В Нижнем Новгороде молодой человек совершил кражу в супермаркете, похитив цветы и дезодорант. Мотивом преступления стало желание сделать подарок своей возлюбленной на 8 Марта, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

21-летний неработающий гражданин посетил магазин, расположенный на улице Белинского, выбрал цветочную композицию, получил чек на оплату и продолжил делать покупки.

Молодой человек взял различные продукты, женский дезодорант и сменные кассеты для бритья. На кассе самообслуживания он оплатил только продукты питания. После этого нижегородец предъявил неоплаченный чек на букет, который флористка не проверила должным образом. Злоумышленник забрал цветы и покинул магазин, совершив хищение на сумму 11 999 рублей.

Через несколько дней вора задержали в том же магазине. Он честно признался, что хотел порадовать свою девушку подарком к празднику.