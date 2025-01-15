Нижегородец пригрозил сожительнице убийством кухонной лопаткой. Ему грозит срок

В Навашине был задержан мужчина, который угрожал своей знакомой убийством кухонной лопаткой, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

43-летнего местного жителя, ранее не имевшего судимостей, задержали полицейские по подозрению в угрозах убийством в адрес 34-летней женщины, с которой он находится в близких отношениях.

Пострадавшая обратилась в полицию, рассказав о том, что в ходе ссоры сожитель угрожал ей лишением жизни, размахивая металлической кухонной лопаткой. Она восприняла его слова всерьез и решила обратиться за помощью к правоохранителям.

В связи с данным инцидентом было инициировано уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый был задержан и во время допросов признал свою вину. Ему может грозить наказание до 2 лет лишения свободы.