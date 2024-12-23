Нижегородец объелся во время банкета и умер

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Молодой человек неожиданно скончался в результате разрыва пищевода, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал главного редактора «Станционар пресс» Алексея Никонова.

Он сообщил, что фотографию «банкетного пищевода» ему прислал специалист из морга.

По его словам, в некоторых случаях пищевод может не выдержать сильную рвоту и разорваться.

Без получения медицинской помощи в течение первых суток погибает около 50% пациентов, на вторые сутки — еще 40%, а после хирургического вмешательства — 20%.

Эксперт добавил, что в грудную полость проникают кислота и бактерии, что вызывает воспалительные процессы и инфекцию, и, как следствие, приводит к отказу органов.

Специалист добавил, что скоро всех ждут щедрые новогодние застолья. Не стоит готовить еду на целую неделю заранее, и лучше избегать чрезмерного употребления пищи и напитков, посоветовал Никонов.