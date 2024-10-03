Нижегородец лишился 300 тыс руб под предлогом продления договора связи

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода отдал мошенникам свыше 300 тысяч рублей. В пресс-службе областного ГУ МВД рассказали, что 31-летний мужчина получил звонок от незнакомца, который выдал себя за работника оператора мобильной связи. Звонивший заявил, что срок действия его договора на обслуживание сим-карты, якобы, истекает, сообщает pravda-nn.ru .

Собеседник объяснил, что для продления контракта необходимо назвать код из SMS, и мужчина выполнил это требование. После этого ему позвонил человек, представившийся менеджером банка, и убедил перевести деньги на «безопасный» счет.

Он оформил кредит на сумму 277 тысяч рублей, добавив свои 45 000 руб., и перевел средства на указанный банковский счет. Лишь позже он осознал, что стал жертвой мошенничества.

Возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий.

Полиция напоминает: если разговор касается денежных переводов, то необходимо немедленно прекращать общение. В таких случаях бросать трубку надо вне независимо от того, кто обращается и кем представляется.