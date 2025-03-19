Нижегородец купил лимонад в одном из магазинов и попал в больницу с отравлением

В связи с отравлением жителя Нижнего Новгорода после употребления лимонада начата проверка, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

В марте 2025 года молодой человек приобрел напиток в одном из магазинов города. После того, как нижегородец выпил его, то почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу.

На данный момент выясняются все детали случившегося.

Прокуратура Нижегородской области также контролирует процесс установления причин и обстоятельств отравления молодого человека.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности и качества продуктов питания. При наличии нарушений будут приняты соответствующие меры, заявили в региональной прокуратуре.