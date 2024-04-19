Нижегородец до смерти забил 76-летнюю мать

Житель города Павлово (Нижегородская область) предстанет перед судом за убийство родной матери. По версии следствия, пожилая женщина умерла после того, как ее избил сын, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Смертельный конфликт произошел еще в январе 2024 года, полагают следователи. В квартире по улице Высокой между сыном и пожилой матерью вспыхнула ссора. Мужчина начал избивать родительницу, от чего пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Вину в содеянном нижегородец признал.