Строительство школы по горпрограмме в ТиНАО готово на 50%

Больше чем на 50% завершили строительство школы на 1150 мест в Московском поселении ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МТП). После ввода объекта в эксплуатацию появится 140 новых рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Соглашение о строительстве школы по программе стимулирования создания МПТ было подписано в 2021 году. На текущий момент готовность объекта составляет 50%. После ввода в эксплуатацию школу передадут городу», — сказал Овчинский.

Площадь учебного заведения составит около 27 тыс. кв. м. На данный момент рабочие ведут фасадные и внутренние отделочные работы, а также монтируют внутренние инженерные системы. Окончить возведение объекта планируют в 2025 году. Школа войдет в состав ЖК «Саларьево парк», который строит ГК ПИК.

В компании отметили, что появление школы на 1150 мест даст району как новые рабочие места, так и дополнительные образовательные возможности для детей и подростков. В школе оборудуют базовые классы и специализированные кабинеты информатики, а также лаборатории естественных наук, химико-технического направления и робототехники, шахматный кружок, мастерскую музыки и акварельной живописи, классы растениеводства и ботаники.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В течение 4 лет реализации программа стимулирования создания МТП охватила почти все районы столицы. С правительством Москвы инвесторы заключили свыше 90 соглашений, предполагающим возведение более 4,5 млн кв. м недвижимости — новых учреждений спорта, культуры и образования, торговых и офисных объектов, логистических комплексов и промпредприятий.

Всего в развитие города и создание МТП привлекут более 1,4 трлн рублей, благодаря чему удастся создать более 210 тыс. новых рабочих мест почти во всех сферах городской экономики.

Отправить заявку для участия в программе застройщики могут через специальный сервис на Инвестпортале Москвы.