Шурыгина заявила, что попросила полицейских забрать ее в целях безопасности

24-летняя Диана Шурыгина заявила, что она сама вызвала сотрудников полиции и попросила забрать ее в целях безопасности, сообщает Baza .

Ранее Диана Шурыгина и криптобизнесмен Святослав Гусев были задержаны полицейскими в центре столицы. Их забрали из квартиры предпринимателя. Соседи жаловались на шум.

«Я была в квартире и попросила приехать и забрать меня, знакомого в полицию в целях моей безопасности… У меня все хорошо», — сказала Шурыгина.

Девушка добавила, что ее отпустили из участка через 10 минут, когда она написала объяснительную.

В полиции, помимо жалоб на шум в квартире, также был зарегистрирован вызов «девушка в опасности».