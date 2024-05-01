Диана Шурыгина и криптобизнесмен Святослав Гусев задержаны в Москве
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24-летняя Диана Шурыгина и криптобизнесмен Святослав Гусев задержаны в центре Москвы, сообщает SHOT.
По предварительным данным, Шурыгина приехала в квартиру к криптобизнесмену. Но через некоторое время в квартиру приехали сотрудники полиции и задержали бизнесмена и девушку.
Как стало известно, жильцы дома пожаловались на громкие звуки и шум в квартире, где проживал Гусев.
Несколько лет назад Диана Шурыгина стала популярной после истории об изнасиловании. Сейчас она позиционирует себя как блогер.